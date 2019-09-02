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Минфин утвердил структуру главного аппарата новой таможни и штатное расписание

Понедельник, 2 сентября 2019, 15:21

Министерство финансов утвердило структуру главного аппарата Государственной таможенной службы и штатное расписание.

Об этом в Facebook сообщил глава Гостаможни Максим Нефьодов.

"Итак, у нас теперь должен быть 571 человек, которых мы начнем постепенно переводить из существующих сотрудников, набирать на конкурсах извне и брать из других госорганов.

Владимир Зеленский сегодня поставил задачу до 1 декабря очиститься и укомплектоваться кадрами - поэтому вот в такой срок и планируем все сделать (сама Служба заработает раньше, конечно)", - сообщил он.

По его совам, следующий шаг - региональная структура таможни.

"В следующем году перейдем на единое юрлицо, но это требует существенных изменений в законодательство, которые уже почти подготовлены благодаря героической работе Юлиана Хорунжия (адвокат, старший партнер юридической компании "Арио Кэпитал Групп" - ред.) и его команды", - написал Нефьодов.

Напомним:

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов считает, что эксперты Евросоюза могут осуществить аудит системы управления рисками (АСАУР) и всей ИТ-системы таможни за несколько месяцев.

Экономическая правда

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таможня Минфин

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