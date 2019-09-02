Бывший гендиректор WOG стал соучредителем международного трейдера
Бывший гендиректор сети АЗК WOG Сергей Корецкий и выходец из трейдинговой компании Element Alpha Остап Нехода создали в Швейцарии трейдерскую компанию Centurion Group SA.
Об этом свидетельствуют данные бизнес-реестра кантона Женева, передает enkorr.
Отмечается, что компания учреждена в начале августа с уставным капиталом 100 тысяч швейцарских франков.
В регистрационном деле Centurion Group SA говорится, что специализацией компании будет торговля нефтепродуктами, включая сырую нефть, природный газ, все виды топлива, а также торговля сельскохозяйственной продукцией и удобрениями.
Работу в Украине компания планирует начать с поставок природного газа.
Напомним:
Сергей Корецкий покинул пост генерального директора сети АЗК WOG в октябре 2018 года.
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