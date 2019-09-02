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Бывший гендиректор WOG стал соучредителем международного трейдера

Понедельник, 2 сентября 2019, 14:25

Бывший гендиректор сети АЗК WOG Сергей Корецкий и выходец из трейдинговой компании Element Alpha Остап Нехода создали в Швейцарии трейдерскую компанию Centurion Group SA.

Об этом свидетельствуют данные бизнес-реестра кантона Женева, передает enkorr.

Отмечается, что компания учреждена в начале августа с уставным капиталом 100 тысяч швейцарских франков.

В регистрационном деле Centurion Group SA говорится, что специализацией компании будет торговля нефтепродуктами, включая сырую нефть, природный газ, все виды топлива, а также торговля сельскохозяйственной продукцией и удобрениями.

Работу в Украине компания планирует начать с поставок природного газа.

Напомним:

Сергей Корецкий покинул пост генерального директора сети АЗК WOG в октябре 2018 года.

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WOG бизнес компании

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