Верланов рассказал, когда будут назначать руководителей территориальных органов налоговой

Руководителей территориальных управлений Государственной налоговой службы начнут назначать после завершения перевода людей с ГФС и стабилизации ежедневной работы.

Об этом в интервью ЭП сказал глава ГНС Сергей Верланов.

"Сейчас есть информация об изменениях в закон о государственной службе. Посмотрим, какими они будут. Исходя из этого, будем объявлять конкурс и нанимать служащих", - отметил он.

"На должности и. о. руководителей всех территориальных управлений налоговой службы я временно назначил заместителей их бывших руководителей. Их главная задача - зарегистрировать юридические лица ГНС ​​в соответствующих областях, перевести людей, начать работу.

Затем объявим открытые конкурсы на руководителей теруправлений. Не будет так, что в одной области спешно назначили руководителя, а в другой - нет. Одинаковый подход будет везде. Пока ни одного руководителя не назначили", - пояснил Верланов.

На вопрос, как происходит разделение Государственной фискальной службы, он ответил:

"Мы сделали очень много. Зарегистрировали юридическое лицо и территориальные управления, утвердили структуру, штат, смету, перевели в новую службу более 30% работников. У меня этот процесс занял чуть больше трех месяцев.

21 августа Кабмин принял решение о возложении функций на ГНС ​​в части администрирования налогов. Это означает, что все налоговые дела и налоговое администрирование будут осуществляться новосозданной налоговой службой".

Он добавил, что в процессе перевода не должна пострадать функция администрирования, "ведь ГФС принимает отчетность, проверяет ее, контролирует уплату налогов".

"Еще одна причина, почему этот процесс растянут во времени - проверка кадров. Мы работаем с правоохранительными органами. Посылаем им запросы, получаем информацию", - сказал глава ГНС.

На вопрос, какой процент людей отсеяли, Верланов ответил, что о проценте отсева можно будет говорить после запуска Государственной таможенной службы, но добавил, что количество налоговиков уменьшится.

Он также подчеркнул, что в налоговой служюе не будет налоговой милиции. "Давление с ее стороны на бизнес - это не то, что должно ассоциироваться с деятельностью новой службы под моим руководством", - заверил Верланов.

По его словам, ГНС активно общается с Офисом президента, Минфином, СНБО и новым комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики о перспективах принятия отдельного закона о Службе финансовых расследований.

Глава ГНС добавил, что этот закон приоритетный, а "конкретика появится в течение месяца".

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Экономическая правда