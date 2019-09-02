Стало известно, кто станет заместителем министра экономики

Источник: Единый государственный реестр деклараций.

Первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова станет представитель партии "Голос" Павел Кухта.

Детали: Согласно декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Павел Кухта будет назначен на должность первого заместителя министра развития экономики.

Павел Кухта

В декларации местом работы Кухты указано Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в должности первого заместителя министра.

Дополнительно: Павел Кухта в прошлом экономический журналист и публицист. Был экспертом Реанимационного пакета реформ, советником Центра экономической стратегии. В 2015 году вошел в наблюдательный совет индекса мониторинга реформ iMoRe от VoxUkraine. Будучи членом Стратегической группы, имел статус советника премьера Владимира Гройсмана.

На парламентских выборах 2019 года баллотировался в Верховную Раду в списке партии "Голос" (25 номер), но не прошел. В партии занимался разработкой политической программы.

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Украинская правда