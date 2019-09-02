"Укргаздобыча" выставила на торги 820 тонн нефтепродуктов

АО "Укргаздобыча" выставило на недельные электронные торги, которые пройдут 3 сентября, 820 тонн нефтепродуктов.

Об этом говорится в бюллетене, опубликованном на сайте "Украинской энергетической биржи", передает enkorr.

В частности, "Укргаздобыча" предлагает 60 автомобильных т и 55 т железнодорожных партий бензина А-92 по 29 150 грн/т и 29 050 грн/т.

Также компания выставила на торги 60 т автонормами и 55 железнодорожными партиями бензина А-95 по 30 150 грн/т и 30 050 грн/т.

К реализации также предлагается по 60 т автомобильных и железнодорожных партий дизельного топлива производства Шебелинского завода по 24 900 грн/т и 24 850 грн/т.

Также на торги выставлено 450 т водно-углеводородной эмульсии по 5000 грн/т и 20 т битума 15 000 грн/т.

Общая стартовая стоимость всех нефтепродуктов составляет более 12,3 млн грн.

"Укргаздобыча" — акционерное общество, акции которого принадлежат НАК "Нафтогаз Украины". Основные направления деятельности — добыча природного газа, газоконденсата и нефти. Компания — крупнейший добытчик природного газа в Украине, который обеспечивает свыше 70% всей добычи.

В 2018 году компания добыла 15,496 млрд куб. м газа (+1,6%), 73,6 тыс. т нефти (-8,5%), 373,2 тыс. т газового конденсата (-4%). Переработка на Шебелинском ГПЗ составила 454 тыс. т (-8%), выпуск СУГ — 164 тыс. т.

Напомним:

19 июня "Укргазвыдобування" выиграло все семь лотов аукциона по продаже нефтегазовых спецразрешений.

22 августа Кабмин одобрил кредит ЕБРР для "Укргаздобычи" под госгарантии.

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Экономическая правда