Huawei представила новые смартфоны без сервисов Google

Huawei на мероприятии в Мюнхене представила смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro - они стали первыми гаджетами компании на Android без сервисов Google из-за санкций США.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на западные СМИ.

Смартфоны работают на операционной системе Android, но не имеют доступа к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play и YouTube, на котором велась трансляция презентации новых телефонов.

Huawei в течение долгого времени продавала свои Android-смартфоны в Китае без поддержки сервисов Google, которые в стране не работают. Там эта особенность во многом компенсируется большим количеством альтернативных магазинов приложений, работающих исключительно на китайский рынок.

По итогам второго квартала Huawei занимала 40% китайского рынка смартфонов.

Но, как считают аналитики, в других странах отсутствие сервисов Google может стать для компании серьезной проблемой.

Ранее в Huawei заявляли, что ограничения на экспорт технологий США, введенные Вашингтоном, сократят примерно на 10 млрд долларов годовую выручку в подразделении потребительских устройств, куда относят бизнес, связанный с продажей смартфонов.

Напомним:

В августе компания Huawei официально представила собственную операционную систему.

Первые слухи о собственной операционке появились после внесения Huawei в санкционный список США.

Санкции вынудили Google отказать компании в предоставлении полноценного Android — Huawei могла довольствоваться лишь open-source вариантом.

Изначально сообщалось, что собственная ОС называется HongMeng, а также не адаптирована для смартфонов. Но название HongMeng оставили только для китайского рынка.

До сих пор непонятно, насколько жестко администрация Дональда Трампа будет внедрять ограничения по Android.

В июле американские чиновники заявили, что разрешат сотрудничество с Huawei в случаях, когда это не затрагивает национальную безопасность.

Но уже 7 августа Bloomberg написал о том, что послабления могут снять на фоне нового витка торгового конфликта между странами.