Глава Минэкономики выступает за создание системы мониторинга конечных бенефициаров
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в Украине необходимо создать систему мониторинга конечных бенефициаров.
Об этом он сказал в кулуарах конференции по реформе управления земельными отношениями, передает "Интерфакс-Украина".
"Нам нужно построить систему мониторинга, чтобы все открывали конечных владельцев. Тем государствам, которые не разрешают открыть конечных владельцев, мы не должны разрешать покупать с/х земли. Если мы не знаем, кто является конечным владельцем, настоящим, кто покупает, неважно, землю или завод, то мы не должны допускать покупки.
Нам нужно знать конечных бенефициаров, и если они непрозрачны - конфисковать или ограничивать", - сказал Милованов.
По его словам, проблема конечных бенефициаров есть в разных сферах, и она должна решаться не законопроектом об обороте земель сельхозназначения.
"Эта проблема есть сегодня, будет завтра и послезавтра. Общество должно добиться, чтобы конечные бенефициары были открыты. Законопроект об обороте земель это не решает. Я хочу решить эту проблему по-настоящему", - подчеркнул он.
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