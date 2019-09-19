Глава Минэкономики выступает за создание системы мониторинга конечных бенефициаров

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в Украине необходимо создать систему мониторинга конечных бенефициаров.

Об этом он сказал в кулуарах конференции по реформе управления земельными отношениями, передает "Интерфакс-Украина".

"Нам нужно построить систему мониторинга, чтобы все открывали конечных владельцев. Тем государствам, которые не разрешают открыть конечных владельцев, мы не должны разрешать покупать с/х земли. Если мы не знаем, кто является конечным владельцем, настоящим, кто покупает, неважно, землю или завод, то мы не должны допускать покупки.

Нам нужно знать конечных бенефициаров, и если они непрозрачны - конфисковать или ограничивать", - сказал Милованов.

По его словам, проблема конечных бенефициаров есть в разных сферах, и она должна решаться не законопроектом об обороте земель сельхозназначения.

"Эта проблема есть сегодня, будет завтра и послезавтра. Общество должно добиться, чтобы конечные бенефициары были открыты. Законопроект об обороте земель это не решает. Я хочу решить эту проблему по-настоящему", - подчеркнул он.