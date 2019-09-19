В Укрпочте ожидают вывода ее из списка компаний, не подлежащих приватизации

Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский ожидает, что парламент согласует вывод компании из перечня предприятий, не подлежащих приватизации, и позволит ей открывать почтовые счета.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, что за этот месяц в законодательной части мы сделаем больше, чем за последние два-три года", - сказал Смелянский.

По его словам, вывод компании из списка предприятий, не подлежащих приватизации, откроет широкие возможности для привлечения инвестиций, продажи ненужного имущества и развития собственной инфраструктуры.

"Это открывает огромные возможности для инвестиций. Бог с ней, с приватизацией, - но мы сейчас даже не имеем права дать залог, когда нам нужно взять кредит. Потому что его нельзя у нас забрать, потому что мы не подлежим приватизации. Поэтому подзалоговый кредит нам никто не даст. А это - дешевое финансирование на развитие компании", - подчеркнул он.

Гендиректор Укрпочты также выразил надежду на то, что новая власть сможет вернуть в лоно "Укрпочты" те ее структуры, которые ранее были выведены из ее ведения, такие, в частности, как ГП "Пресса".

Кроме этого, он ожидает, что новый состав Верховной Рады примет законопроект, который позволит Укрпочте открывать почтовые счета.

"Если все эти инициативы будут приняты в ближайшие несколько месяцев - я считаю, что мы по сути будем прозрачной, ни от чего независимой компанией, успешность которой дальше будет зависеть только от нее самой", - заявил Смелянский.

Напомним:

Ранее Смелянский заявлял, что китайские компании могут поучаствовать в потенциальной приватизации компании "Укрпошта".