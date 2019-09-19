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Гривня укрепилась на закрытии межбанка

Четверг, 19 сентября 2019, 17:24
 

19 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,55 - 24,58 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,55 - 24,58 гривни;

Евро - 27,15 - 27,18 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 19 сентября на уровне 24,67 гривни за доллар.

19 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,63 - 24,67 гривни за доллар.

Экономическая правда

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