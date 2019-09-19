Газодобытчики призвали нардепов "не тормозить развитие отрасли"

Ассоциация газодобывающих компаний выразила серьезную обеспокоенность по поводу инициированного ГФС внесения изменений в Налоговый кодекс в рамках законопроекта №1210 и призвала нардепов и профильный Комитет их не поддерживать.

Об этом говорится в заявлении ассоциации.

В ассоциации подчеркивают, что это "представляет угрозу для развития газодобывающей отрасли, непременно приведет к уменьшению объемов бурения и добычи отечественного газа, а также негативно скажется на репутации государства среди инвесторов".

Законопроект №1210 предусматривает изменение формулировки по применению стимулирующих ставок рентной платы для добычи природного газа из новых скважин.

В организации заявляют, что это "полностью исключает применение стимулов для бурения новых скважин и использования сервисных контрактов, как инструмент повышения добычи".

Ассоциация отмечает, что внедрение с 1 января 2018 горда стимулирующей ренты (6 и 12% в зависимости от глубины залегания залежи) существенно оживило отечественный газодобывающий рынок.

"В частности, за 20 месяцев действия этих законодательных норм было заложено 185 новых скважин, 65 из которых пробурили частные компании, треть из которых - сверхглубокие (более 5 км) - это обеспечило дополнительную добычу 1 млрд кубометров газа.

Для сравнения, в 2017 году частные добытчики пробурили всего 22 скважины. Общий объем роста добычи природного газа независимыми добывающими

компаниями в 2018 году достиг 7% (для сравнения, в 2017 году он составлял - 0,1%), по итогам этого года прогнозируется сохранение положительной динамики", - говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что новые фискальные нововведения "делают невозможной реализацию АО "Укргаздобыча" проектов PEC (production enhancement contracts) по интенсификации добычи на зрелых и истощенных месторождениях, ведь предполагается, что согласно проектам будущие партнеры АО "Укргаздобыча" будут реализовывать значительную инвестиционную программу и выполнять операции, направленные на увеличение добычи углеводородов".

"Принятие законопроекта №1210, особенно в сегодняшних условиях, когда цены на газ обвалились почти вдвое по сравнению с прошлогодними, создает серьезные угрозы для реализации большинства новых проектов. Кроме того, введение стимулирующей ренты с начала 2018 года придавало государственные гарантии ее неизменности в течение 5 лет.

Такая отмена стабилизационного предостережения, во-первых, нанесет сокрушительный удар по репутации Украины в мире и доверии инвесторов к новой власти, а, во-вторых, приведет к юридической ответственности за нарушение обязательств, существенно осложнит дальнейшее привлечение отечественных и иностранных инвесторов в отрасль", - отмечает ассоциация.

Экономическая правда