Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

19 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,63 - 24,67 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,58 - 24,60 гривни;

Евро - 27,18 - 27,20 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,52 - 24,78 гривни. Евро покупают по 26,99 гривни, продают по 27,39 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,62 - 24,63 гривни, евро - 27,09 - 27,18 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 19 сентября на уровне 24,67 гривни за доллар.

18 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,65 - 24,67 гривни за доллар.

Экономическая правда