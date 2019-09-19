Зеленский: "Страшилки" об арабах и инопланетянах, которые вывезут наш чернозем, — это бред

Президент Владимир Зеленский выступает против продажи земли сельскохозяйственного значения иностранцам.

Об этом он заявил в ходе встречи с аграриями.

"Земля принадлежит украинцам. В модели, которую мы будем предлагать с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. "Страшилки" про китайцев, об арабах или об инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами - это бред", - заявил президент.

Зеленский убежден, что земля - ​​это собственность граждан, но у них должно появиться "не гибридное, а полноценное" право собственности на землю.

"Это право владеть, пользоваться и право распоряжаться своей землей. Иначе начинается Советский Союз. Это совок, когда граждане получили свои квартиры, но не могли их продавать легально.

И это неправильно", - сказал он.

"В результате появились незаконные серые схемы и махинации. То же сейчас происходит с землей. В 2001 году был наложен мораторий, написано, что депутаты должны разработать прозрачный механизм продажи земли. Прошло 18 лет и где? Вместо механизма появился процветающий теневой рынок", - добавил Зеленский.

По его словам, выиграют от теневого рынка "не малые фермеры и крестьяне, а местные князьки".

"Из 7 млн ​​украинцев 1 млн граждан умерли, так и не получив шанс стать хозяевами земли. Список стран, где нет рынка земли: это Северная Корея, Таджикистан, Венесуэла, Куба, Конго, Украина", - резюмировал президент.

Оксана Пирожок, ЭП