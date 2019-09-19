Зеленский: "Страшилки" об арабах и инопланетянах, которые вывезут наш чернозем, — это бред
Президент Владимир Зеленский выступает против продажи земли сельскохозяйственного значения иностранцам.
Об этом он заявил в ходе встречи с аграриями.
"Земля принадлежит украинцам. В модели, которую мы будем предлагать с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. "Страшилки" про китайцев, об арабах или об инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами - это бред", - заявил президент.
Зеленский убежден, что земля - это собственность граждан, но у них должно появиться "не гибридное, а полноценное" право собственности на землю.
"Это право владеть, пользоваться и право распоряжаться своей землей. Иначе начинается Советский Союз. Это совок, когда граждане получили свои квартиры, но не могли их продавать легально.
И это неправильно", - сказал он.
"В результате появились незаконные серые схемы и махинации. То же сейчас происходит с землей. В 2001 году был наложен мораторий, написано, что депутаты должны разработать прозрачный механизм продажи земли. Прошло 18 лет и где? Вместо механизма появился процветающий теневой рынок", - добавил Зеленский.
По его словам, выиграют от теневого рынка "не малые фермеры и крестьяне, а местные князьки".
"Из 7 млн украинцев 1 млн граждан умерли, так и не получив шанс стать хозяевами земли. Список стран, где нет рынка земли: это Северная Корея, Таджикистан, Венесуэла, Куба, Конго, Украина", - резюмировал президент.
Оксана Пирожок, ЭП
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