Украинская компания начинает поставки черной икры в США
Компания "Бестер" с Киевщины заключила контракт на поставку черной икры собственного производства в США.
Об этом рассказал директор и совладелец компании Юрий Яременко, сообщает Agrotimes.
В США уже отправлены две партии икры.
"США - не только большой, но и требовательный рынок. Американская компания открыла специально под наш бренд отдельную компанию", - уточнил он.
По его словам, объемы экспорта черной икры в США пока незначительные - это десятки килограммов.
"Бестер" экспортирует черную икру второй год. Так, в 2018 году были поставки этой продукции во Францию, Испанию, Грецию, Италию. В этом году отправляли оплодотворенную икру для воспроизводства рыбных ресурсов в Армению.
Сейчас доля экспорта черной икры в компании составляет до 5% от общего объема продаж. Но в планах - увеличить ее до 50% и более, подчеркнул Яременко.
Хозяйство занимается выращиванием осетров, производит черную икру классическим убойным методом в собственном икорном цехе.
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