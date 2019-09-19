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Украинская компания начинает поставки черной икры в США

Четверг, 19 сентября 2019, 10:30
 
дмитрий ларин

Компания "Бестер" с Киевщины заключила контракт на поставку черной икры собственного производства в США.

Об этом рассказал директор и совладелец компании Юрий Яременко, сообщает Agrotimes.

В США уже отправлены две партии икры.

"США - не только большой, но и требовательный рынок. Американская компания открыла специально под наш бренд отдельную компанию", - уточнил он.

По его словам, объемы экспорта черной икры в США пока незначительные - это десятки килограммов.

"Бестер" экспортирует черную икру второй год. Так, в 2018 году были поставки этой продукции во Францию, Испанию, Грецию, Италию. В этом году отправляли оплодотворенную икру для воспроизводства рыбных ресурсов в Армению.

Сейчас доля экспорта черной икры в компании составляет до 5% от общего объема продаж. Но в планах - увеличить ее до 50% и более, подчеркнул Яременко.

Хозяйство занимается выращиванием осетров, производит черную икру классическим убойным методом в собственном икорном цехе.

Репортаж Экономической правды с производства читайте по ссылке: Черное золото. Как столичный журналист производит икру

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компании экспорт США

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