На Днепровской набережной столицы установили новое освещение

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Накануне темного зимнего сезона на Днепровской набережной Киева установили качественную и энергоэффективную систему уличного освещения: вдоль всей автомагистрали, от метро Осокорки до моста Патона начали работать 403 современных LED светильника.

Современное освещение - это не только комфортные условия для движения пешеходов и водителей, но и значительная экономия для городского бюджета: новые технологии позволяют сэкономить около 30-40% в потреблении электроэнергии.

Днепровская набережная

"LED-системы дают вдвое больше света, чем старые ртутные и натриевые, а энергии потребляют существенно меньше. И работать могут достаточно долго: при средней эксплуатации светильников 10,5-11 часов в сутки, срок их службы достигает 25 лет. Благодаря этим характеристикам светодиодная технология признана одной из самых эффективных для наружного освещения во всем мире. Мы также добавили свои ноу-хау для того, чтобы использовать все ее возможности и предложить украинской столице самое эффективное комплексное решение", – подчеркнул Александр Лопатин, основатель компании-производителя Интелтек Украина (ITW Systems).



Среди уже реализованных муниципальных проектов компании – освещение для станции метро Левобережная, бульвара Леси Украинки, Набережного шоссе, внешнее освещение для школ и детских садов. Современное оборудование работает также на паркинге Бориспольского аэропорта и в новом терминале Одесского аэропорта.

С момента своего создания, Интелтек Украина реализовала более 500 различных по сложности проектов для украинских и зарубежных клиентов.

Среди них – компании Coca-Cola, PepsiCo, Procter & Gamble, Nestle, Danone, British American Tobacco, Kraft Foods и многие другие. В тоже время компания успешно реализует проекты в Германии, Австрии, Словакии, Польше, Литве, Саудовской Аравии и Бахрейне.

О компании:

Интелтек Украина (ITW Systems) - компания с иностранными инвестициями и производством в Украине, специализирующаяся на разработке и внедрении комплексных решений в области энергоэффективного светодиодного освещения для промышленного, коммерческого и муниципального секторов.

На рынке Украины компания работает с 2010 года, член Американской торговой палаты (ACC). Главный офис расположен в США, представительства - еще в 6 странах мира.