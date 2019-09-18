УЗ разрешила портам приостанавливать отгрузку зерна

Укрзализныця предоставила возможность портам приостанавливать отгрузку зерна - решение связано с тем, что на железнодорожной сети почти в четыре раза больше вагонов, чем могут переработать порты.

Об этом сообщил в Facebook глава правления УЗ Евгений Кравцов.

"По состоянию на 16.09.2019 на железнодорожной сети находилось 10616 вагонов-зерновозов. Все они были загружены в адрес морских портов. Перерабатывающая способность зерновых терминалов составляет 2765 вагонов/сутки. То есть на железнодорожной сети находится почти в 4 раза больше вагонов, чем могут переработать порты", - подчеркнул он.

Укрзалізниця разрешила портам приостанавливать отгрузку в свой адрес, если они не успевают обработать плановый объем.

При этом Кравцов отметил, что проблема - в ограничении перерабатывающей способности самих портов.

"Ни увеличение количества локомотивов, ни расширение припортовых станций не позволит решить проблемы логистики зерновых", - заявил он.

Напомним:

С 11 по 14 сентября УЗ ограничила грузоперевозки по Юго-Западной железной дороге из-за скопления вагонов. В компании заявили, что сбои в работе связаны с неэффективным планированием и использованием ресурсов менеджментом этого филиала.

Экономическая правда