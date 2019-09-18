Переговоры по транзиту газа: в РФ не ожидают конкретных результатов
Россия не ожидает от трехсторонних переговоров, назначенных на 19 сентября, конкретных договоренностей.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "УНИАН".
На вопрос, ожидают ли в Кремле сближения позиций сторон по итогам трехсторонних газовых переговоров, Песков порекомендовал обратиться за ответом в Министерство энергетики.
"Это в Минэнерго", - сказал он.
Пресс-секретарь Путина добавил, что газовые переговоры - вопрос экономической целесообразности, и профильные министерства будут договариваться.
"Не стоит ожидать от этой встречи конкретных договоренностей, там нужно вести еще много кропотливой работы", - отметил он.
Напомним:
Еврокомиссия подтвердила проведение 19 сентября трехсторонних переговоров по транзиту газа между Евросоюзом, Украиной и Россией.
Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.
Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар в комментарии "Экономической правде" заявил, что Украина и Россия до конца 2019 года не придут к соглашению о подписании нового контракта на транзит природного газа.
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