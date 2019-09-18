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Переговоры по транзиту газа: в РФ не ожидают конкретных результатов

Среда, 18 сентября 2019, 17:45

Россия не ожидает от трехсторонних переговоров, назначенных на 19 сентября, конкретных договоренностей.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "УНИАН".

На вопрос, ожидают ли в Кремле сближения позиций сторон по итогам трехсторонних газовых переговоров, Песков порекомендовал обратиться за ответом в Министерство энергетики.

"Это в Минэнерго", - сказал он.

Пресс-секретарь Путина добавил, что газовые переговоры - вопрос экономической целесообразности, и профильные министерства будут договариваться.

"Не стоит ожидать от этой встречи конкретных договоренностей, там нужно вести еще много кропотливой работы", - отметил он.

Напомним:

Еврокомиссия подтвердила проведение 19 сентября трехсторонних переговоров по транзиту газа между Евросоюзом, Украиной и Россией.

Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар в комментарии "Экономической правде" заявил, что Украина и Россия до конца 2019 года не придут к соглашению о подписании нового контракта на транзит природного газа.

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Россия транзит газа

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