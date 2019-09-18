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Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась

Среда, 18 сентября 2019, 17:32
 

18 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,65 - 24,67 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,65 - 24,67 гривни;

Евро - 27,26 - 27,27 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 18 сентября на уровне 24,76 гривни за доллар.

18 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,71 - 24,75 гривни за доллар.

Экономическая правда

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