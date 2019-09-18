Британская нефтегазовая компания планирует инвестировать почти 4 миллиона на развитие Львовского региона

ООО "Юсенко Надра" подписало меморавндум о социально-экономическом сотрудничестве с поселками Старосамборского и Самборского районов Львовской области, меморандум будет действовать в течение 2019-2022 годов, общий объем финансирования на развитие региона составит 3 миллиона 850 тысяч гривен.

Об этом говорится в пресс-релизе британской нефтегазовой компании Cadogan Petroleum, дочерним предприятием которой является "Юсенко Надра".

"Цель меморандума заключается в совместном сотрудничестве компании с поселками Старосамборского и Самборского районов в проектах по развитию социальной инфраструктуры: софинансирование проектов по благоустройству, строительству, ремонту, уличного освещения населенных пунктов. Речь идет о Чуквянском, Страшевицком и Волянском сельских советах", - заявили в компании.

"Юсенко Надра", которая входит в группу Cadogan Petroleum, подала заявку в Госслужбу геологии и недр на получение 20-летнего спецразрешения на добычу Блаживского нефтяного месторождения на Львовщине.

"Наша компания намерена работать и инвестировать в разработку нефтегазовых месторождений во Львовской области еще не менее 20 лет. Этот меморандум декларирует нашу готовность и в дальнейшем эффективно сотрудничать с местными общинами.

После завершения геологического изучения и полного выполнения лицензионной программы работ Монастырецкой лицензионной площади компания уже подала пакет документов на получение спецразрешения на добычу Блаживского нефтяного месторождения, расположенного в Самборском и Старосамборском районах Львовской области и рассчитывает на поддержку местной власти относительно наших планов", - заявил Андрей Белый, гендиректор украинского офиса Cadogan Petroleum.

За время своей деятельности в Украине компания инвестировала около 4 млрд грн. Почти 10% от этой суммы, около 380 миллионов гривен, за последние два года были вложены в Львовскую область.

Cadogan Petroleum - британская нефтегазовая компания, работает в Украине с 2006 года. Компания занимается проведением геологической разведки и эксплуатации лицензионных участков в Украине. Текущая производственная деятельность компаний группы Cadogan сосредоточена на двух участках Предкарпатского прогиба, расположенных во Львовской области.

Экономическая правда