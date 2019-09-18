На дорогах увеличится количество радаров

На украинских дорогах с 19 сентября появится 17 новых приборов для фиксации скоростного режима TruCAM.

Об этом написал первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

"С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будут расширены восемь существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM", - написал он.

Всего для измерения скорости на дорогах страны используются 100 таких приборов, чтобы предупредить это правонарушение и приучить водителей быть ответственными на дороге.

Вместе с тем, Билошицкий добавил, что за превышение скорости с начала использования приборов TruCAM (октябрь 2018) патрульные вынесли более 302 тыс. административных постановлений.

Как сообщили Экономической правде в Патрульной полиции, с 16 октября 2018 года по 3 сентября 2019 года полицейские с помощью ТruСАМ оштрафовали нарушителей на общую сумму 79,6 млн грн.

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Экономическая правда