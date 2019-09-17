Новости 17 сентября: кассовые аппараты, арест недвижимости "Кузни на Рыбальском", рынок земли
О кассовых апппаратах. Физические лица, торгующие подержанными товарами, вынуждены будут использовать кассовые аппараты.
Об аресте недвижимости "Кузни на Рыбальском". Суд по ходатайству Государственного бюро расследований наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузни на Рыбальском", который ранее принадлежал экс-президенту Петру Порошенко.
О рынке земли. Законопроект о рынке земли подадут в Верховную Раду до 1 октября, он будет предусматривать доступ к покупке земли физическим и юридическим лицам-резидентам Украины.
О Херсонской нефтеперевалке. Государственное "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами", которое осуществляет управление Херсонским нефтеперевалочным комплексом, начало подготовку к передаче имущества комплекса новому управляющему и вынуждено приостановить прием танкеров.
О "фабрике троллей". Facebook приостановил в Украине деятельность аккаунтов и групп, которые вели скоординированные кампании по дезинформации.
Вы хотите узнать больше?
Земли на всех не хватит. Почему с бесплатной приватизацией надо заканчивать
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua