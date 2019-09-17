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В правительстве рассматривают возможность еще одной должности заместителя по вопросам АПК

Вторник, 17 сентября 2019, 18:58

В Кабинете министров рассматривают возможность еще одной должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по вопросам АПК.

Об этом в комментарии ЭП заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Отметим, что 6 сентября министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя Тараса Высоцкого и заместителя-Торгового представителя Украины Тараса Качку.

11 сентября Кабмин назначил на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлану Панаиотиди, которая до этого была государственным уполномоченным Антимонопольного комитета.

Экономическая правда

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Кабмин АПК

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