В правительстве рассматривают возможность еще одной должности заместителя по вопросам АПК
В Кабинете министров рассматривают возможность еще одной должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по вопросам АПК.
Об этом в комментарии ЭП заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
Отметим, что 6 сентября министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя Тараса Высоцкого и заместителя-Торгового представителя Украины Тараса Качку.
11 сентября Кабмин назначил на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлану Панаиотиди, которая до этого была государственным уполномоченным Антимонопольного комитета.
Экономическая правда
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