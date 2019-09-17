Бизнес-сообщество обеспокоено последними событиями вокруг Приватбанка и Гонтаревой - ЕБА

Бизнес-сообщество, объединенное Европейской Бизнес Ассоциацией и Американской торговой палатой в Украине, глубоко обеспокоено последними событиями вокруг Приватбанка и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Об этом говорится в заявлении Ассоциации.

"Подобные ситуации однозначно дают как бизнесу, так и инвесторам, тревожный сигнал и ставят под вопрос безопасность, справедливость и равенство всех перед законом в Украине", - подчеркнули в организации.

"Национализация Приватбанка в 2016 году стала важным шагом для обеспечения финансовой и макроэкономической стабильности в Украине, способствуя устойчивости всей банковской системы.

Бизнес-сообщество призывает президента, правительство и правоохранительные органы должным образом реагировать на такие случаи, руководствуясь принципами справедливости, равенства и защищенности всех граждан, независимо от должностей и политических взглядов", - говорится в заявлении.

Организации отмечают, что обеспечение макроэкономической стабильности, независимости Нацбанка и продолжения сотрудничества с МВФ для устойчивого экономического роста Украины также должны быть прочными приоритетами всех ветвей власти.

Напомним:

Подозрения следователей, которые 11 сентября провели обыск в главном офисе Приватбанка в Днепре, связаны с наймом Приватбанком рекрутинговых компаний.

В ночь на 17 сентября дом Гонтаревых в Гореничах под Киевом сожгли дотла.

30 августа экс-глава НБУ сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона – ей сделали одну операцию и в ближайшие дни проведут еще одну.

Гонтарева допускала, что к аварии причастен олигарх Игорь Коломойский: Он отрицал.

Кроме того, в ночь на 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы Нацбанка, которую также зовут Валерия Гонтарева.

12 сентября Государственное бюро расследований проводило обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева.

Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании..

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского и отменил национализацию ПриватБанка. Это решение государство оспаривает.

27 августа Печерский райсуд Киева разрешил Госбюро расследований силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.

Гонтарева отрицала свою причастность к "делу Курченко" и предлагала следователем прилетать в Лондон.

Гонтарева заявляла, что Коломойский угрожает ей, так как она – его "главный враг".

Коломойский уверял, что не собирается похищать Гонтареву из Лондона, но готов организовать ее прилет в Украину.

Экономическая правда