Рок-группа роботов из Германии выступит на Interpipe TechFest 2019 (укр)

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19-20 жовтня на інженерному шоу у Дніпрі відбудеться виступ першого у світі робо-рок-гурту.

Compressorhead — музична група з Берліна, що грає heavy metal. Головна особливість гурту у тому, що всі його учасники — роботи. На фестивалі Interpipe TechFest Compressorhead виконають хіти AC/DC, Black Sabbath, Motorhead та інших легенд світового року.

До складу гурту входять 6 роботів. Основні виконавці:

Stickboy — чотирирукий барабанщик, що здатен грати на барабанній установці, яка містить до 14 інструментів;

Fingers — робот-гітарист, що має 78 "пальців";

Bones — бас-гітарист, що пересувається сценою на гусеничній платформі.

Концерт на Interpipe TechFest стане першим виступом Compressorhead в Україні. Більше деталей про виступ та програму фестивалю на http://techfest.interpipe.biz/

Довідка:

Interpipe TechFest — найбільший технічний і науковий фестиваль Східної Європи і головне інженерне шоу України. Проводиться з 2016 року і включає виставку сучасної інженерії і техніки, лекторій у форматі "просто про складне", змагання з технічних дисциплін та інші активності.

Ініціатор фестивалю — українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП.