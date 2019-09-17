Рок-группа роботов из Германии выступит на Interpipe TechFest 2019 (укр)
PROMOTED
19-20 жовтня на інженерному шоу у Дніпрі відбудеться виступ першого у світі робо-рок-гурту.
Compressorhead — музична група з Берліна, що грає heavy metal. Головна особливість гурту у тому, що всі його учасники — роботи. На фестивалі Interpipe TechFest Compressorhead виконають хіти AC/DC, Black Sabbath, Motorhead та інших легенд світового року.
До складу гурту входять 6 роботів. Основні виконавці:
- Stickboy — чотирирукий барабанщик, що здатен грати на барабанній установці, яка містить до 14 інструментів;
- Fingers — робот-гітарист, що має 78 "пальців";
- Bones — бас-гітарист, що пересувається сценою на гусеничній платформі.
Концерт на Interpipe TechFest стане першим виступом Compressorhead в Україні. Більше деталей про виступ та програму фестивалю на http://techfest.interpipe.biz/
Довідка:
Interpipe TechFest — найбільший технічний і науковий фестиваль Східної Європи і головне інженерне шоу України. Проводиться з 2016 року і включає виставку сучасної інженерії і техніки, лекторій у форматі "просто про складне", змагання з технічних дисциплін та інші активності.
Ініціатор фестивалю — українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua