На севере Италии произошли взрыв и пожар на НПЗ

На севере Италии в провинции Павия произошли взрыв и пожар на большом нефтеперерабатывающем заводе итальянской нефтегазовой компании Eni.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

Взрыв произошел вблизи города Саннадзаро-де-Бургонди примерно в 6.35 утра. Взрыв сопровождался пожаром. Работу завода немедленно остановили.

Сообщается, что взрыв можно было услышать на большом расстоянии, а столбы дыма были видны за несколько километров от места происшествия.

В результате взрыва никто из людей не пострадал.