Нефть дешевеет после взлета накануне

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе азиатских торгов после рекордного за последние годы роста накануне, вызванного атаками на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 0,65 доллара (0,94%) - до 68,37 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени уменьшилась на 0,86 доллара (1,37%), до 62,04 доллара за баррель.

15 сентября беспилотники атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, включая крупнейшей в стране комплекс подготовки нефти Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс.

В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки, то есть около половины всего объема, добываемого в стране, или почти 6% мировой нефтедобычи.

Государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco ожидает частичного восстановления добычи в ближайшее время, однако возобновление работы на месторождении в полном объеме может случиться не ранее конца года, полагают аналитики Citigroup.

По словам источников, сейчас Aramco восстанавливает добычу на неактивных оффшорных месторождениях и задействует свои запасы нефти и нефтепродуктов.

По оценкам экспертов Rystad Energy, у страны хватит резервов для обеспечения экспортных поставок в течение 26 дней.

Напоминаем:

Во время открытия лондонской бирже цены на нефть показали самый высокий суточный рост котировок с 1991 года после атаки на НПЗ саудовской компании Saudi Aramco и дальнейшего сокращения добычи.

16 сентября стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ​​ноябре выросла на 13,86%, до 69,91 долларов за баррель.

При этом в первые минуты торгов цена нефти Brent достигала значения в 71,95 долларов за баррель.

К предыдущему закрытию она составляла чуть более 60 долларов за баррель.

Это самый высокий суточный рост котировок с 14 января 1991 года.

Цена октябрьского фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 11,23%, до 61,79 долларов за баррель (против почти 55 долларов на момент предыдущего закрытия).