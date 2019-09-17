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"Нафтогаз" уже законтрактовал на следующий год 450 миллионов кубов газа

Вторник, 17 сентября 2019, 11:20

НАК "Нафтогаз Украины" законтрактовал у международного трейдера около 450 миллионов кубических метров газа с поставкой в I квартале 2020 года. 

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с крупным международным трейдером на гарантированные физические поставки около 450 млн куб. м газа в I квартале 2020 года", - говорится в сообщении.

Директор по интегрированного газового бизнеса Нафтогаза Андрей Фаворов отметил, что "благодаря развитости европейского рынка газа и несмотря на риски прерывания транзита газа Россией зимой, мы уже сегодня законтрактовали необходимые нам объемы с физической поставкой в I квартале следующего года".

"Мы провели качественную подготовку к отопительному сезону, закачали дополнительные объемы газа в хранилища, подготовили систему к работе без транзита, законтрактовать физические поставки газа, которые не зависят от действий Газпрома. Это позволяет нам быть уверенными в том, что зимой в Украине будет тепло, чтобы не делали наши северные коллеги", - добавил он.

"Нафтогаз рассматривает еще несколько предложений крупных европейских трейдеров относительно поставок газа после нового года и воспользуется ими в случае коммерческой целесообразности", - отметили в компании.

Напоминаем:

Украина закачала в свои подземные хранилища более 19 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона - столько газа в хранилищах не было с 2011 года.

Экономическая правда

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