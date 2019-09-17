Зеленский отреагировал на поджог дома Гонтаревой

Президент Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов оперативного расследования обстоятельств пожара, произошедшего в доме бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой в с. Гореничи Киевской области.

Источник: сайт президента

Прямая речь Зеленского: "Пожар в доме бывшей руководительницы НБУ – брутальное преступление, быстрое расследование которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов.

В Украине все должны чувствовать себя защищенными, независимо от прежних или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должно быть незыблемо (что до последнего – решение может принимать только суд)".

Детали: Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации.

Этому предшествовало: в ночь на 17 сентября дом Гонтаревых в Гореничах под Киевом сожгли дотла. Полиция по записям камер видеонаблюдения установила, что около 3-х ночи неизвестный перелеза через забор домовладения.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, – не просто поджигатель, он – враг, который вредит своему государству".

Предыстория:

30 августа экс-глава НБУ сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона – ей сделали одну операцию и в ближайшие дни проведут еще одну.

Гонтарева допускала, что к аварии причастен олигарх Игорь Коломойский: Он отрицал.

Кроме того, в ночь на 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы Нацбанка, которую также зовут Валерия Гонтарева.

12 сентября Государственное бюро расследований проводило обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева.

Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании..

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского и отменил национализацию ПриватБанка. Это решение государство оспаривает.

27 августа Печерский райсуд Киева разрешил Госбюро расследований силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.

Гонтарева отрицала свою причастность к "делу Курченко" и предлагала следователем прилетать в Лондон.

Гонтарева заявляла, что Коломойский угрожает ей, так как она – его "главный враг".

Коломойский уверял, что не собирается похищать Гонтареву из Лондона, но готов организовать ее прилет в Украину.

Украинская правда