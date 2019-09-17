Нефтяной шок случился очень не вовремя — Bloomberg

Рекордный скачок цен на нефть после атаки на объекты в Саудовской Аравии едва ли мог произойти в худшее время для мировой экономики, которая и так сбавляет обороты.

Об этом пишет Bloomberg.

Нефтяной шок наступил на фоне множества тревожных сигналов для мировой экономики. Статистика, опубликованная в Китае, включала худшие для одного месяца данные о промышленном производстве с 2002 года.

В июле Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики, и так находившийся на минимуме со времен финансового кризиса, до 3,2% в этом году и 3,5% в следующем; темпы на уровне 3,3% или ниже были бы самыми слабыми с 2009 года.

Влияние скачка нефтяных цен может варьироваться от страны к стране. Развивающиеся экономики с дефицитами текущего счета и бюджета, такие как Индия, Южная Африка и другие, могут столкнуться с существенным оттоком капитала и ослаблением валют.

Выручка компаний и госдоходы в странах-экспортерах нефти могут вырасти, а странам-потребителям грозит рост розничных цен на топливо, что может подогреть инфляцию и негативно повлиять на спрос. Китай уязвим к росту цен на нефть как ее крупнейший импортер, многие страны зависят от зарубежного сырья и в Европе.

Новости из Саудовской Аравии повышают вероятность дополнительной монетарной поддержки со стороны центробанков в ожидании роста затрат на энергоресурсы, который фактически является налогом на потребление, сказал в эфире телевидения Блумберг главный экономист Standard Chartered Plc Дэвид Манн.

Федеральная резервная система, как ожидается, вновь понизит процентную ставку на этой неделе, а за ее заседанием последует встреча Банка Японии, от которого инвесторы требуют дальнейшего смягчения монетарной политики. Центробанки Бразилии, Южной Африки, Норвегии, Швейцарии и Великобритании также примут решения по монетарной политике на этой неделе.

Напоминаем:

Во время открытия лондонской бирже цены на нефть показали самый высокий суточный рост котировок с 1991 года после атаки на НПЗ саудовской компании Saudi Aramco и дальнейшего сокращения добычи.

16 сентября стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ​​ноябре выросла на 13,86%, до 69,91 долларов за баррель.

При этом в первые минуты торгов цена нефти Brent достигала значения в 71,95 долларов за баррель.

К предыдущему закрытию она составляла чуть более 60 долларов за баррель.

Это самый высокий суточный рост котировок с 14 января 1991 года.

Цена октябрьского фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 11,23%, до 61,79 долларов за баррель (против почти 55 долларов на момент предыдущего закрытия).