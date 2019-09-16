Кабмин ограничит финансирование бюджета поступлениями от НБУ

Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает поступления от Национального банка в размере 40,709 миллиарда гривен.

Об этом говорится в тексте проекта закона о государственном бюджете на 2020 год.

"Установить, что в 2020 году Национальный банк после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом Национального банка годовой финансовой отчетности и формирования Национальным банком резервов в порядке и размерах, определенных Законом "О Национальном банке", перечисляет в Государственный бюджет средства на общую сумму не менее 40,709 млрд гривень", - говорится в документе.

Напоминаем:

В 2019 году Национальный банк перечислил в государственный бюджет 64,9 млрд грн прибыли за 2018 год.

В Нацбанке отметили, что это на 17,3 млрд грн больше, чем предусмотрено законом о Государственном бюджете на 2019 год.

В госбюджете-2019 поступления от НБУ были запланированы в размере 47,6 млрд грн.

Минфин объяснил увеличение суммы изменением учетной политики в части учета курсовых разниц по операциям в иностранной валюте, монетарного золота и банковских металлах, одноразовый эффект, который в результате пересчета за период 2012-2017 годы составил 22,01 млрд грн.

Экономическая правда