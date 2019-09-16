"Киевхлеб" хочет отсудить бренд "Малятко"

Коллаж Liga.net

Компания "Киевхлеб" подала судебный иск в Хозяйственный суд Киева для того, чтобы лишить компанию "Экония" права на выпуск детской воды под торговой маркой "Малятко".

Об этом сообщает Liga.net.

Согласно материалам дела, "Киевхлеб" намерена отсудить торговый знак "Малятко", поскольку "Экония", которой принадлежит этот бренд, якобы не использовала его в течение 5 лет.

Истец намерен остановить регистрацию свидетельства права использования этого знака для "Эконии" в одном классе - для производства кофе, чая, какао, сахара, риса, муки и хлеба, мороженого, сладостей, дрожжей, меда и других пищевых товаров.

Согласно информации базы данных "Укрпатента", ТМ "Малятко" зарегистрирована в марте 2002 года. Как отмечается в реестре "Укрпатента", знак регистрации действителен и продлить его можно будет в 2029 году.

Возможно, "Киевхлеб" намерена использовать бренд для булочек с одноименным названием, предполагает исполнительный директор "Эконии" Юлия Базилевич. Она уверяет, что ее фирма использует этот бренд с момента регистрации, в том числе в течение последних 5 лет.

В базе "Укрпатента" можно найти около 70 заявок Киевхлеба на регистрацию ТМ, "Малятко" среди них отсутствует. Львиная доля заявок подана в 2018-2019 годах, когда вопрос интеллектуальной собственности для компании обострился из-за спора с Roshen.

Напоминаем:

В 2018 году Антимонопольный комитет оштрафовал ООО "Киевский Булочно-кондитерский комбинат" , который входит в холдинг "Киевхлеб", на почти 330 тыс гривен за использование упаковки, похожей по оформлению на упаковку дочернего предприятия "Кондитерская корпорация Roshen".

Ранее красная лента стала предметом раздора между Roshen и "Киевский БКК", который также использовал красную ленту при оформлении тортов.

Roshen просит признать ее право на владение знаком для товаров и услуг в виде красного цвета в элементах упаковки тортов.

Также корпорация просит признать недействительными выводы ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности" и апелляционной палаты МЭРТ об отказе регистрации описанной выше ТМ.

Компания просит суд обязать МЭРТ внести сведения о регистрации товарного знака в Госреестр свидетельств Украины.

Суды по вопросам интеллектуальной собственности между кондитерами длятся с начала 2017 года.

Длительное разбирательство между производителями касалось также права на выпуск "Киевского торта".

В августе прошлого года в деле о "Киевском торте" стороны заключили мировую.