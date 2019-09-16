Укрзализныця выплатила 150 миллионов долларов долга по еврооблигациям

Укрзализныця осуществила очередную выплату по еврооблигациям в размере 150 миллионов долларов.

Об этом сообщил в Facebook глава правления УЗ Евгений Кравцов.

Он отметил, что на протяжении 2019 года УЗ уже погасила 60% основной суммы привлечения, а именно 300 млн долларов. Остальные 200 млн долларов компания планирует погасить в следующие 2 года.

"Это уже второй платеж в этом году. Мы платим строго по графику", - добавил Кравцов.

Напомним:

В марте "Укрзализныця" погасила первую часть еврооблигаций на 150 млн долларов и выплатила купонный доход по ним, получив средства на эти цели в Ощадбанке и Госагентстве инфраструктурных проектов.

Экономическая правда