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Стало известно, когда глава Минфина представит в ВР проект госбюджета-2020

Понедельник, 16 сентября 2019, 12:27

Министр финансов Оксана Маркарова представит проект государственного бюджета на 2020 год в пятницу, 20 сентября.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина".

"Относительно часа вопросов к правительству. Хотел бы всех поздравить. Нам поступил проект бюджета вчера в Верховную Раду. И я уверен, что в пятницу, согласно расписанию, министр финансов Оксана Сергеевна Маркарова будет представлять бюджет в Верховной Раде. Думаю, это компенсирует час вопросов к правительству", - сказал Разумков на заседании согласительного совета парламента в понедельник.

По календарному плану, на прошлом и нынешнем пленарных неделях не предусмотрен час вопросов к правительству, который традиционно проходит в пленарную пятницу.

Напомним:

Кабинет министров 15 сентября рассмотрел проект госбюджета-2020 и внес его в Верховную Раду.

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госбюджет Верховная рада

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