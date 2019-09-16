Кабмин отказался продолжать суд с "Нафтогазом" по дивидендам

Кабмин отозвал апелляционную жалобу в споре с НАК "Нафтогаз Украины" о нормативе отчисления части чистой прибыли в качестве дивидендов за 2018 год.

Об этом говорится в постановлении Шестого апелляционного административного суда от 10 сентября, передает enkorr.

"Этот спор длится с конца июня. Сначала его инициировала "Укрнафта", после чего к иску присоединился НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

Напомним:

В июне Окружной админсуд Киева приостановил решение Кабинета Министров, которым НАК "Нафтогаз Украины" обязали направить на дивиденды 12,5 млрд грн, что составляет 90% чистой прибыли за 2018 год.

Другим решением по тому же делу от 25 июня Окружной административный суд приостановил действие постановления Кабмина №364 в отношении АО "Укрнафта".

НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрнафта" оспорили постановление Кабинета министров о нормативе отчисления чистой прибыли за 2018 год и попросили суд объединить свои иски.

23 июля "Нафтогаз" после привлечения евробондов выплатил 90% чистой прибыли.