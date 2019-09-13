Уличенного на взятке руководителя Николаевского автодора арестовали
Высший антикоррупционный суд взял под стражу с правом внесения залога руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба НАБУ.
Отмечается, что суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 1,9 млн грн залога.
Напомним:
Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали руководителя службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко во время получения взятки в размере 90 тысяч долларов
Местное издание "Думская" пишет, что Максименко требовал взятку в компании "Ростдорстрой".
ООО "Ростдорстрой" связывают с мэром Одессы Геннадием Трухановым.
Экономическая правда
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