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Уличенного на взятке руководителя Николаевского автодора арестовали

Пятница, 13 сентября 2019, 20:45

Высший антикоррупционный суд взял под стражу с правом внесения залога руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 1,9 млн грн залога.

Напомним:

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали руководителя службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко во время получения взятки в размере 90 тысяч долларов

Местное издание "Думская" пишет, что Максименко требовал взятку в компании "Ростдорстрой".

ООО "Ростдорстрой" связывают с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Экономическая правда

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НАБУ суд взятка дороги

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Экономическая правда
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