Уличенного на взятке руководителя Николаевского автодора арестовали

Поддельные решения судов, чужие паспорта и "неосторожные" нотариусы — этого в Украине достаточно, чтобы переписать квартиру на другое лицо без ведома владельца, который затем будет безуспешно пытаться обжаловать это в судах. Такое может произойти с кем угодно. (укр)