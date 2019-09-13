Мининфраструктуры ищет производителя эскалаторов для вокзала в Киеве

Министерство инфраструктуры объявило отбор производителя эскалаторов для вестибюля Центрального вокзала станции Киев-Пассажирский.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава министерства Владислав Криклий.

"Не знаю, как у вас, а у меня при упоминании вокзала станции Киев-Пассажирский сразу приходит в голову неработающий эскалатор. За сутки им пользуется около ста тысяч граждан, а бесконечные профилактики вызвали только жалобы. Пришло время решительных изменений", - написал он.

Говоря об отборе производителей, Криклий отметил, что это будет финансовый лизинг. "Каждый из производителей может предложить условия финансового лизинга", - пояснил глава ведомства.

Также он объяснил, как будут оценивать предложения от производителей.

"Все предложения от производителей будут оценены, исходя из следующих критериев: цена предложения и наличие финансовых инструментов инвестирования, дизайн-проект, энергоэффективность", - написал Криклий.

Кроме того, министр сообщил, что сегодня также издал приказ о безвозмездной передаче из сферы управления Мининфраструктуры в сферу управления Министерства обороны Украины многоцелевого аварийно-спасательного судна "Александр Охрименко".

Напомним:

В июле 2019 года "Укрзализныця" начала плановый ремонт эскалатора, работающего на подъем в вестибюле Центрального вокзала станции Киев-Пассажирский.

Позже в УЗ отчитались о ремонте главного эскалатора страны.

Также напомним, что нынешние эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала и до настоящего времени почти исчерпали срок своей эксплуатации.

Экономическая правда