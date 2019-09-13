Мининфраструктуры ищет производителя эскалаторов для вокзала в Киеве
Министерство инфраструктуры объявило отбор производителя эскалаторов для вестибюля Центрального вокзала станции Киев-Пассажирский.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава министерства Владислав Криклий.
"Не знаю, как у вас, а у меня при упоминании вокзала станции Киев-Пассажирский сразу приходит в голову неработающий эскалатор. За сутки им пользуется около ста тысяч граждан, а бесконечные профилактики вызвали только жалобы. Пришло время решительных изменений", - написал он.
Говоря об отборе производителей, Криклий отметил, что это будет финансовый лизинг. "Каждый из производителей может предложить условия финансового лизинга", - пояснил глава ведомства.
Также он объяснил, как будут оценивать предложения от производителей.
"Все предложения от производителей будут оценены, исходя из следующих критериев: цена предложения и наличие финансовых инструментов инвестирования, дизайн-проект, энергоэффективность", - написал Криклий.
Кроме того, министр сообщил, что сегодня также издал приказ о безвозмездной передаче из сферы управления Мининфраструктуры в сферу управления Министерства обороны Украины многоцелевого аварийно-спасательного судна "Александр Охрименко".
Напомним:
В июле 2019 года "Укрзализныця" начала плановый ремонт эскалатора, работающего на подъем в вестибюле Центрального вокзала станции Киев-Пассажирский.
Позже в УЗ отчитались о ремонте главного эскалатора страны.
Также напомним, что нынешние эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала и до настоящего времени почти исчерпали срок своей эксплуатации.
Экономическая правда
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