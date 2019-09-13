УЗ планирует до конца года провести капремонты трех плацкартных вагонов
Укрзализниця до конца 2019 года планирует провести капитальный ремонт трех плацкартных вагонов.
Об этом заявил глава правления УЗ Евгений Кравцов на презентации первого обновленного вагона, передает "Интерфакс-Украина".
"Это первый плацкартный вагон, который мы демонстрируем прессе после капитальной реконструкции. Экономически провести реконструкцию в 2-2,5 раза дешевле, чем покупать новый вагон. Мы планируем до конца года выпустить три таких вагона, которые пойдут в пилотную эксплуатацию", - отметил Кравцов.
По его словам, всего в "Укрзализныце" есть 210 плацкартных вагонов, которые могут быть отремонтированы капремонтом.
"Мы сейчас как раз верстаем финансовый план "Укрзализныци" на 2020 год, он в процессе обсуждения с правительством и Министерством инфраструктуры. Будем определяться, сколько вагонов и какой категории мы должны обновить в следующем году", - добавил он.
Кравцов заявил, что стоимость проведения капремонта одного плацкартного вагона составляет около 10,5 млн грн.
Планируется, что первый из обновленных вагонов будет курсировать в направлении на Мариуполь.
В будущем, по словам Кравцова, обновленные плацкартные вагоны могут войти в состав поездов первого класса. В таком случае проезд в них может стоить на 20-40% дороже, чем в старых вагонах - в зависимости от направления, расстояния, времени поездки.
Глава "Укрзализныци" добавил, что реконструкция продлевает срок эксплуатации вагона на 14 лет.
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