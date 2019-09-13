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Глава АМКУ Терентьев сохранит свою должность - Зеленский

Пятница, 13 сентября 2019, 15:58

Президент Владимир Зеленский заявил, что идет процесс перезапуска Антимонопольного комитета, глава АМКУ Юрий Терентьев сохранит свой пост.

Об этом он сказал во время выступления на 16 конференции YES в Киеве, передает Liga.net.

"Что касается антимонопольной политики, мы перезапускаем Антимонопольный комитет. Уже изменили заместителей. Посмотрим, как работает глава АМКУ", - отметил Зеленский.

Он также заявил, что такие слова, как монополия, рейдерство и контрабанда должны стать архаизмами в Украине.

Напомним:

В начале июля президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы АМКУ Марию Нижник и госуполномоченных Агию Загребельскую, Андрея Вовка и Валерия Полюховича. Увольнения прошли без представлений премьер-министра, предусмотренных законом.

31 июля президент назначил государственными уполномоченными АМКУ Наталью Буроменскую и Ольгу Нечитайло.

Тогдашний заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук говорил, что кадровые решения в отношении АМКУ принимались на основании пожеланий главы комитета Юрия Терентьева.

Экономическая правда

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Зеленский ТЭК

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