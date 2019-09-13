В Киеве осталось 4750 билбордов, часть из них - снесут

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В столице на сегодняшний день остается 4750 билбордов при их предельной цифре 4390, некоторые из них установлены незаконно, поэтому будут демонтированы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"До начала кампании по демонтажу незаконно установленных рекламных носителей (билбордов - ред.) было более 12 тысяч. Сегодня же - 4750. Напомним, что ранее, вместе с операторами рынка, столичная власть определила предельную цифру билбордов в столице - 4390", - рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Он напомнил, что за последние несколько лет демонтированы почти 36 тысяч рекламных носителей различного типа.

"Так, например, убрали все носители на мосту Патона, на Лыбидской площади, перекрестке улиц Черновола и Сечевых Стрельцов", - напомнил мэр.

Сейчас, рассказал Кличко, работы ведутся на развязке возле метро "Левобережная". В частности, на Броварском проспекте работники "Киеврекламы" демонтируют 46 наземных конструкций.

"Здесь размещалось 46 наземных рекламных конструкций. Теперь - не будет ни одной. Ведь, по правилам, на перекрестках и развязках запрещено размещать наземные рекламные носители. На самом Броварском проспекте мы уменьшили количество билбордов больше чем вдвое", - подчеркнул мэр.

Кроме того, напомнил мэр столицы, недавно демонтировали рекламные носители на перекрестке Броварского проспекта и проспекта Освободителей, на ул. Лобановского, Днепровской набережной, Соломенской площади и на бульваре Дружбы Народов.

Напомним:

Киевские власти два года назад утвердили новые правила размещения рекламы и сейчас активно освобождают улицы города от лишних конструкций. На очереди - городской транспорт.

Наиболее ощутимый эффект от работы КП "Киевреклама", занимающейся демонтажем рекламных носителей, в центральной части города. Здесь убрали большинство рекламных щитов и контролируют требования к вывескам.

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