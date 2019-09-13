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НАПК внесло предписание министру экономики Милованову

Пятница, 13 сентября 2019, 14:51

Нацагентство по предотвращению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Министру внесли предписание в отношении директора госпредприятия "Государственное внешкольное учебное заведение "Перспектива" Андрея Люшина, который не сообщил о наличии у него потенциального конфликта интересов, вызванного совместной работой с близкими лицами - женой и дочерью.

НАПК требует провести служебное расследование для выявления причин и условий, которые привели к совершению Люшиным правонарушения, связанного с коррупцией, и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Напомним:

Верховная Рада 29 августа сформировала Кабинет министров. Милованов стал министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Ранее новоназначенный министр сообщил, что Министерство экономразвития и торговли и Минагрополитики объединятся в единое ведомство для ускорения реализации ключевых реформ в стране.

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Экономическая правда

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Минэкономики

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