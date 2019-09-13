СБУ блокировала рейдерские аферы госрегистраторов Киевщины

Служба безопасности блокировала рейдерские сделки группы государственных регистраторов, которые незаконно перерегистрировали более 200 земельных участков на территории Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, оперативники спецслужбы задокументировали, что для противоправной деятельности организаторы создали фиктивное регистрационное предприятие "Путривське" на территории Васильковского района Киевской области. При этом фактически регистрационные действия совершались по разным адресам в Киеве.

Механизм рейдерского завладения недвижимостью предусматривал внесение госрегистраторами фиктивного предприятия недостоверных сведений в госреестр, отметили в СБУ.

"Организаторы и непосредственные исполнители сделки, в частности, без согласия владельцев, отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права, используя незаконно полученные ключи доступа с электронной цифровой подписью к госреестрам", - пояснили в Службе безопасности.

Установлено, что злоумышленники активно использовали фиктивные решения судов, поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности и судов.

"Незаконный захват чужого имущества осуществлялось как в интересах третьих лиц, так и в пользу участников организованной группы. Осознавая неизбежность своего разоблачения, организаторы рейдерских захватов периодически уничтожали регистрационные дела и начали процесс ликвидации КП "Путривське", - отметили в СБУ.

Также в СБУ напомнили, что в июле президент Владимир Зеленский во время посещения Киевщины дал указание правоохранительным органам искоренить рейдерство в стране, в частности, из-за противоправного механизма использования таких предприятий как "Путривське".

Отмечается, что в ходе документирования преступной деятельности получено исчерпывающие доказательства многочисленных мошеннических сделок.

Основным фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, в частности, предусмотренных ч.1 ст.366 (служебный подлог) и ч.3 ст.365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) УК Украины, отметили в спецслужбе.

Сообщается, что на данный момент проводятся экспертные исследования по установлению общей суммы ущерба, причиненного преступными действиями, и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним:

22 июля президент Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству" для защиты владельцев бизнеса.

13 августа СБУ разоблачила масштабную рейдерскую группировку в Одесской области.

20 августа Опендатабот начал оповещать украинских бизнесменов через смс и email об изменениях в их компаниях.

29 августа YouControl открыл доступ к полноценному мониторингу бизнеса.

Как сообщалось, уже с осени в Украине планируют запустить проект, который позволит бизнесу легче защищаться от рейдерства, используя для этого электронно-цифровую подпись.

Также со 2 сентября все владельцы бизнеса начали бесплатно получать оповещения от Опендатабот об изменениях в компании в режиме реального времени.

Экономическая правда