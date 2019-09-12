Палладий подорожал до рекорда после заседания Европейского Центробанка
Стоимость палладия в ходе торгов 12 сентября поднялась до исторического рекорда из-за решения Европейского центрального банка понизить ставку по депозитам до минус 0,5% и вернуться к покупке активов.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Цена палладия на Нью-Йоркской товарной бирже увеличилась на 3,4%, до 1609,8 доллара за унцию. Золото подорожало на 1%, до 1519 доллара за унцию.
Решение сопровождалось ухудшением прогнозов по экономике еврозоны и заявлениями главы ЕЦБ Марио Драги о сохранении существенных понижательных рисков.
Драгоценные металлы используются инвесторами в качестве защитных активов в периоды экономического спада. Кроме того, их инвестиционная привлекательность растет по мере снижения процентных ставок.
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Напоминаем:
Европейский центральный банк 12 сентября снизил ставку по депозитам до рекордного показателя и с ноября возобновит программу количественного смягчения.
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