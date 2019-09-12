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"Нафтогаз" пополнил бюджет страны почти 80 миллиардами

Четверг, 12 сентября 2019, 16:51

Группа "Нафтогаз" за 8 месяцев 2019 года уплатила в государственный бюджет Украины 79,8 миллиарда гривень налогов.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

Отмечается, что это около 16% общих доходов госбюджета за этот период.

"Наш вклад является наибольшим показателем как среди государственных, так и среди частных компаний. Как по мне, это - далеко не единственный, но очень красноречивый ответ на популярный вопрос: "А какую собственно ценность создает "Нафтогаз" для своих акционеров - граждан Украины?", - подчеркнул глава компании Андрей Коболев.

Напомним:

За первые 7 месяцев текущего года группа "Нафтогаз" заплатила в бюджет 70,6 млрд грн - это 16,3% общих доходов государственной казны.

По состоянию на июнь "Нафтогаз" уплатил в бюджет почти 50 млрд грн.

По результатам 2018 года совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в государственный бюджет составил 137,8 млрд грн.

Экономическая правда

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Нафтогаз налоги бюджет

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