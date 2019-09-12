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ЕС продлил персональные санкции против России на полгода

Четверг, 12 сентября 2019, 15:43
Совет ЕС продлил ограничительные меры против лиц и компаний за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на полгода до 15 марта 2020 года.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Совета ЕС.

Меры предусматривают замораживание активов и ограничение на поездки. Сейчас они распространяются на 170 физических лиц и 44 юридических лиц.

Решение было принято Советом в письменной форме. Правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 13 сентября.

Другие меры ЕС, реализованные в ответ на кризис в Украине, включают:

Экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, действуют до 31 января 2020 года.

Ограничительные меры за незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченные территорией Крыма и Севастополя, действуют до 23 июня 2020 года.

Санкции были впервые введены в 2014 году в виде запрета на въезд и замораживание активов.

Во время последнего продления решение о санкциях ЕС включил в этот перечень 8 россиян, причастных к инциденту 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива, в результате которого были захвачены украинские корабли и моряки.
Европейская правда

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ЕС санкции Россия

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