Рада приняла законопроект о "сплите"

Верховная Рада поддержала в целом законопроект о "сплите", который вводит международные стандарты регулирования и надзора в небанковском финансовом секторе.

Документ поддержали 296 народных депутатов.

Как отмечает Минфин, целью законопроекта является "дерегулирование и уменьшение количества точек соприкосновения бизнеса и государства": меньше регулирующих и контролирующих органов, меньше согласительных процедур, меньше коррупционных рисков и лучшие условия ведения бизнеса.

Законопроект, в частности, предусматривает передачу части полномочий Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, к Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Эти полномочия касаются регулирования и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов и управлении имуществом при строительстве жилья и операций с недвижимостью", - заявили в Минфине.

Также предусматривается передача остальных полномочий Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, к Нацбанку.

Кроме этого, речь идет о внесении изменений в ЗУ "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" и ЗУ "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" с целью унификации порядка осуществления процедур лицензирования и регулирования Нацбанком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Также предусматривается отмена ЗУ "Об ипотечном кредитовании, операциях с консолидированным ипотечным долгом и ипотечных сертификатах" и декрета Кабмина "О доверительных обществах" с целью устранения избыточного регулирования.

"Законопроект приводит регулирование и надзор в небанковском финансовом секторе в соответствие с международными стандартами.

Принятие законодательства, важного для обеспечения развития финансовых рынков, и в частности закона о "сплите" является также одним из пунктов Меморандума сотрудничества с МВФ в рамках программы stand-by", - подчеркнули в Минфине.

Экономическая правда