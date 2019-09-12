Мораторий на экспорт лесоматериалов стоит отменить - Гослесагентство

Мораторий на экспорт деловой древесины продолжается уже три года, а через определенные решения и дровяное сырье, разрешенное для экспорта, уже более года невозможно экспортировать, поэтому в лесной отрасли создан коллапс.

Об этом заявил заместитель главы Госагентства лесных ресурсов Владимир Бондарь во время круглого стола "Лесная политика Украины: первоочередные задачи".

"Нужно отменить мораторий, дать свободный рынок для дровяной продукции - это будет стимулировать рост цен и работу наших отраслевых предприятий, и не только тех, которые находятся в Государственном агентстве лесных ресурсов. Это даст толчок для развития экономики", - сказал Бондарь.

По его словам, мораторий на экспорт лесоматериалов необработанных в таком виде, в котором его приняли, не дал экономического прорыва, а в вопросе дровяного сырья сделал преступную ситуацию для экономики государства.

"Лесохозяйственные предприятия имеют сегодня остатки 1,2 миллиона кубических метров древесины. Мы сократили заготовку, потому что не можем реализовать в Украине то, что было заготовлено", - подчеркнул он.

По словам Бондаря, если законодатель хотел сконцентрировать сырье и дать толчок развитию местному бизнесу, то это нужно было делать не способом запрета, а через стимулирование развития и углубления переработки.

"Для этого нужно, чтобы в Украину пришли инвестиции. Не принимая никаких решений по созданию инвестиционного климата в Украине, просто запретив экспорт сырья, это привело лишь к снижению внутренней цены, уменьшению заготовки спелого леса, а заготовленную древесину, которую маркируем в лесу - ее даже не вывозим, потому что она не имеет своего потребителя.

Из-за снижения цены на сырье уже встает вопрос об остановке предприятий различной формы собственности из-за того, что невозможно реализовать продукцию", - подчеркнул он.

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Экономическая правда