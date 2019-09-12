ГБР проводит обыски в "Укроборонпроме"

Государственное бюро расследований проводит обыски на концерне "Укробронпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав.

Источник: телеграмм-канал директора ГБР Романа Трубы

Дословно: "Все следственные действия, которые там происходят, санкционированы. Происходят они в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году".

Детали: По словам Трубы, следователи изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение. Он добавил, что в "Укроборонпроме" не препятствуют работе ГБР и не оказывают давление.

В июле 2019 года ГБР начало расследование о якобы злоупотребления властью чиновниками Нацбанка.

Правоохранителей заинтересовали изменения в постановлении, которое регулировало валютные операции. ГБР считает, что работники НБУ действовали "с целью получения неправомерной выгоды" и "вопреки интересам службы", когда в 2016 году вносились изменения.

В материалах производства говорится, что эти изменения позволили банкам, которые обслуживают "Укроборонпром", осуществлять авансовые платежи в иностранной валюте за импорт/экспорт товара без согласия Нацбанка. 27 августа суд разрешил следствию по этому делу привести экс-главу НБУ Валерию Гонтареву для допроса из-за того, что она не появлялась по повесткам.

Напомним:

Гонтареву несколько раз вызывали на допрос в уголовном производстве в отношении бизнесмена-беглеца Сергея Курченко.

Экс-председатель Нацбанка сообщила, что не приедет в Украину, потому что теперь живет в Лондоне.

5 сентября неизвестные сожгли машину невестки экс-главы НБУ, которую тоже зовут Валерия Гонтарева.

Экс-глава НБУ считает, что это событие и то, что в конце августа ее сбила машина на пешеходном переходе в Лондоне, – звенья одной цепи.

Правление Нацбанка расценило сожжение машины как давление на должностных лиц центрального банка.

Андрей Портнов после возвращения в Украину начал подавать в ГБР заявления против Порошенко и его окружения.

Украинская правда