Четыре инвестора заинтересованы в аренде порта "Скадовск"

Четыре частных инвестора намерены принять участие в конкурсе на право аренды имущества государственного стивидора "Скадовский морской торговый порт".

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов.

Отмечается, что Фонд госимущества в Херсонской области планирует объявить конкурс "в ближайшее время".

"Оптимальным для развития порта Скадовск, несмотря на его небольшие размеры, Администрация морских портов видит поиск одного арендатора на все площадки, которыми располагает госстивидор. Это позволит предотвратить возможные конфликты между портовыми операторами на ограниченной территории.

Необходимым требованием дальнейшего сотрудничества с будущим инвестором, который намерен взять в аренду имущество госстивидора в Скадовске, должен стать гарантированный объем увеличения грузопотока, согласно которому АМПУ сможет планировать собственные инвестиции в дноуглубления порта Скадовск", - заявил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Как отмечает АМПУ, согласно планам компаний "Амалтея Трейд", "София-1 плюс", "Черномор Инвест Транс" и "Морские ворота", через Скадовский порт может быть организована перевалка аграрных грузов, комплектующих для ветроэлектростанций, полимеров, а также паромные перевозки из Турции и стран Кавказа.

"Объемы перевалки, обнародованные потенциальными инвесторами, составляют от 300 до 500 тысяч тонн в год", - говорится в сообщении.

Экономическая правда