Новости 11 сентября: обыски в Приватбанке и "Укргаздобыче", отопительный сезон в Киеве

Об обысках в Приватбанке. Соборное отделение полиции города Днепр провело обыски в центральном офисе Приватбанка.

Об обысках в "Укргаздобыче". В госкомпании "Укргаздобыча", которая входит в группу "Нафтогаза", провели обыски органы Генеральной прокуратуры, Государственного бюро расследований и Службы безопасности.

О незаконной утилизации отходов бурения. Правоохранительные органы пресекли незаконные действия чиновников госпредприятий, в частности АО "Укргаздобычи", и коммерсантов при незаконной утилизации отходов бурения на сумму 15 миллионов гривень.

Об отопительном сезоне в Киеве. Долги 14 столичных теплопоставчиков за газ перед "Нафтогазом" ставят под угрозу своевременное начало отопительного сезона для жителей некоторых микрорайонов Киева.

О рекордных запасах газа. Украина закачала в свои подземные хранилища более 19 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона - столько газа в хранилищах не было с 2011 года.

О штрафах за перегруженные фуры. 10 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №1047 об увеличении штрафов за перегруженные фуры в размере от 500 до 2000 необлагаемых минимумов.

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