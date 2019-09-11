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В Украине начали сеять озимые зерновые культуры

Среда, 11 сентября 2019, 19:11

По состоянию на 11 сентября аграрии почти всех областей Украины начали сеять озимые зерновые культуры - они уже посеяли 364 тысяч гектаров или 5% к прогнозу в 7,3 миллионов гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

В частности, уже посеяли 338 тысяч гектаров озимой пшеницы (5% к прогнозу в 6,2 млн га), ржи - 16 тысяч гектаров (14% к прогнозу в 122 тыс га), озимого ячменя - 9 тыс га (1% к прогнозу в 920 тыс га).

Озимого рапса посеяли 892 тысяч гектаров или 83% к прогнозу.

Относительно сбора зерновых и зернобобовых культур, то по состоянию на 11 сентября намолотили 10,2 млн га площади или 67% к прогнозу и собрали 40 млн тонн зерна. Из них намолотили:

  • ранних зерновых и зернобобовых культур - 39,2 млн тонн с площади 9,96 млн га или 99,9% к прогнозу;
  • кукурузы - 523 тыс. тонн с площади 89 тыс. га или 2% к прогнозу;
    гречки - 37 тыс. тонн с площади 28 тыс. га или 41% к прогнозу;
  • проса - 116 тыс. тонн с площади 62 тыс. га или 69% к прогнозу.

Наибольший вал зерна намолотили хлеборобы в Одесской и Запорожской - 3,1  млн тонн, Харьковской - 2,9 млн тонн, Днепропетровской - 2,8 млн тонн, Николаевской - 2,7 млн тонн областях.

Экономическая правда

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аграрии

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