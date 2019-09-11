Летом 2020 года Киев и Харьков соединит качественная и безопасная дорога - руководитель "Укравтодора"

Уже в июне 2020 года от Киева до Харькова можно будет доехать по качественной и безопасной дороге первой категории с четырьмя полосами движения и соответствующей инфраструктурой безопасности.

Об этом заявил руководитель "Укравтодора" Славомир Новак во время инспекции проведения работ на дороге М-03, сообщает пресс-служба госагентства в Facebook.

Новак напомнил, что ремонт на этом участке дороги проводится за кредитные средства международных финансовых организаций.

"Реализация проектов реконструкции дороги М-03 со строительством обходов Полтавы, Красногоровки, Большой Богачки является прекрасным примером восстановления важной транспортной магистрали за счет сочетания различных источников финансирования - средств МФО и государственного бюджета. Такой подход дает хороший результат", - подчеркнул Новак.

И отметил, что за последние три года выросло доверие международных финансовых организаций к инвестированию в дорожную отрасль.

Также руководитель "Укравтодора" напомнил, что с 2017 года полностью изменена система управления отраслью: "Успешно имплементированы фундаментальные реформы - Дорожный фонд и децентрализации".

Кроме того, отметил Новак, "Укравтодор разработал и эффективно реализует Программу развития автомобильных дорог до 2022 года.

"Сейчас готовим Программу развития до 2024 года", - рассказал о планах руководитель "Укравтодора".

Напомним:

10 сентября "Укравтодор" объявил международный тендер на капитальный ремонт автомобильной дороги М-05 Киев - Одесса на трех участках общей протяженностью 31 километр.

В августе руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины рассказал, во сколько обойдется ремонт 24 тысяч км дорог.

По состоянию на июль "Укравтодор" отремонтировал 50% запланированных на этот год дорог госзначения.

Весной 2019 года "Укравтодор" заказал ТЭО объездной дороги возле Борисполя.

Экономическая правда